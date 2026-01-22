Societe Generale taglierà 1.800 posti di lavoro in Francia entro l'anno prossimo

Societe Generale

(Teleborsa) -prevede dientro la fine del prossimo anno.SocGen "continua a migliorare la propria efficienza operativa, semplificare la propria organizzazione e investire nello sviluppo delle competenze e nella mobilità interna", ha affermato giovedì in una nota in cui annunciava i tagli, già illustrati in un post sul blog del sindacato CGT.Il gruppo francese ha precisato che la riduzione di 1.800 unità fa leva sul "naturale abbandono del personale e su un quadro sociale innovativo che investe nella mobilità interna e nello sviluppo delle competenze dei dipendenti". La modifica avverrebbe "nel quadro delle misure previste dal Contratto di Lavoro firmato il 15 dicembre 2025 con tre sindacati, senza alcun piano di esuberi, favorendo così la crescita professionale interna nelle diverse professioni della Banca"."A seguito di una consultazione con gli organi di rappresentanza dei dipendenti, le modifiche pianificate saranno implementate gradualmente nel 2026 e nel 2027 per le attività interessate e potenzialmente anche oltre per il Retail Banking in Francia", ha aggiunto la banca.Nel suo post sul blog di mercoledì, il sindacato CGT ha criticato il fatto di essere stato informato dei tagli di personale solo con breve preavviso e ha anche criticato SocGen per aver precedentemente annullato un accordo di lavoro a distanza.