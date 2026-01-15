Decreto PNRR, dalla tessera elettorale digitale allo stop dei cedolini POS: le novità

(Teleborsa) - E' in arrivo un nuovo Decreto PNRR
per assicurare il conseguimento degli obiettivi
inseriti nell'ultima revisione del novembre scorso entro la scadenza a metà del 2026
. La bozza del decreto che consta di 33 articoli, si divide in due parti: una dedicata al PNRR propriamente detto (governance e soggetti attuatori); una relativa alla politica di coesione.La nuova governance
Nell'ambito del PNRR, sono state introdotte modifiche a livello di governance
, che includono criteri di responsabilità
per il conseguimento degli obiettivi ed il rafforzamento della capacità amministrativa delle P
A. Per la realizzazione degli investimenti e l'attuazione delle riforme sono previste misure di semplificazione e di digitalizzazione delle procedure amministrative. L'ISEE sarà acquisito dalle PA direttamente dall'INPS
A proposito di semplificazioni, i cittadini non dovranno più presentare personalmente l'ISEE
, che verrà acquisito d'ufficio dalle PA
(scuole, università, comuni e altre amministrazioni pubbliche competenti alla concessione di prestazioni sociali agevolate), attraverso la piattaforma digitale nazionale dati (PDND). La finalità di questa norma è la "semplificazione amministrativa"
e ciò renderà "più cogente ed efficace anche un'attività di controllo tesa ad evitare che si possano ottenere benefici a cui non si ha diritto". Carte d'identità elettroniche non scadono per gli over 70
Le carte d'identità elettroniche
intestate agli over 70
, al momento del rilascio, saranno utilizzabili oltre la scadenza decennale
, ma solo per il riconoscimento sul territorio nazionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche. Le carte d'identità che supereranno la scadenza decennale non saranno quindi valide per l'espatrio.Arriva la tessera elettorale in formato digitale
Semplificazione e digitalizzazione sono i principi cardine alla base dell'emissione di tessere elettorali in formato digitale
. Con decreti attuativi da adottare entro 12 mesi saranno definite le caratteristiche tecniche e le modalità di utilizzo della tessera digitale e la sua eventuale confluenza nel Sistema IT-Wallet
. "I decreti dovranno disciplinare le modalità' di utilizzo digitale della tessera - si legge della relazione illustrativa - e prevedere la possibilità di impiegare la copia analogica della stessa solo nel seggio di appartenenza dell'elettore", così da prevenire il rischio del "doppio voto".Trasparenza sulle tipologie di connessione a Internet
I fornitori di servizi di accesso a Internet
dovranno dare agli utenti "informazioni puntuali"
sulle diverse "tecnologie di rete abilitate
all'indirizzo di utenza del consumatore, specificando le relative prestazioni". Non solo la velocità, ma anche la capacità delle diverse tecnologie abilitate presso l'indirizzo dell'utenza. Stop all'obbligo di conservazione dei cedolini del POS
Fra le misure inserite nel nuovo decreto c'è anche lo stop all'obbligo di conservazione delle ricevute cartacee
prodotte dai terminali POS
. "L'obbligo di conservazione per dieci anni delle ricevute cartacee, emesse dai terminali POS, al momento del pagamento con moneta elettronica è un onere non sempre di agevole assolvimento
per le imprese e per i cittadini", evidenzia la relazione illustrativa, aggiungendo che le ricevute del POS "rappresentano una mera prova di avvenuto pagamento e non costituiscono un documento contabile".
Per contratti di servizio affidati con procedure competitive: (askanews) - Roma, 15 gen 2026 - Arriva la societa' Asset Ferroviari Italiani S.p.A con il compito di "garantire la disponibilita', l'efficienza e l'accesso non discriminatorio al materiale rotabile, supportando la concorrenza nel mercato del trasporto ferroviario intercity e regionale". E' quanto prevede una norma contenuta in una bozza del nuovo decreto Pnrr. L'oggetto sociale, precisa la norma "consiste nelle attivita' di acquisto, gestione, manutenzione e locazione del materiale rotabile". AFI SpA "opera esclusivamente per conto dello Stato e delle regioni per i contratti di servizio pubblico nel mercato del trasporto ferroviario intercity e regionale" e "fornisce il materiale rotabile esclusivamente in relazione ai contratti di servizio pubblico affidati tramite procedure competitive aperte al mercato". Fgl