Decreto PNRR, dalla tessera elettorale digitale allo stop dei cedolini POS: le novità

(Teleborsa) - E' in arrivo un nuovoper assicurare ilinseriti nell'ultima revisione del novembre scorso. La bozza del decreto che consta di 33 articoli, si divide in due parti: una dedicata al PNRR propriamente detto (governance e soggetti attuatori); una relativa alla politica di coesione.Nell'ambito del PNRR, sono state introdotte, che includono criteri diper il conseguimento degli obiettivi ed il rafforzamento dellaA. Per la realizzazione degli investimenti e l'attuazione delle riforme sono previste misure di semplificazione e di digitalizzazione delle procedure amministrative.A proposito di semplificazioni, i cittadini non dovranno più presentare personalmente, che verrà(scuole, università, comuni e altre amministrazioni pubbliche competenti alla concessione di prestazioni sociali agevolate), attraverso la piattaforma digitale nazionale dati (PDND). La finalità di questa norma è lae ciò renderà "più cogente ed efficace anche un'attività di controllo tesa ad evitare che si possano ottenere benefici a cui non si ha diritto".Leintestate agli, al momento del rilascio, saranno, ma solo per il riconoscimento sul territorio nazionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche. Le carte d'identità che supereranno la scadenza decennale non saranno quindi valide per l'espatrio.Semplificazione e digitalizzazione sono i principi cardine alla base dell'emissione di. Con decreti attuativi da adottare entro 12 mesi saranno definite le caratteristiche tecniche e le modalità di utilizzo della tessera digitale e la sua. "I decreti dovranno disciplinare le modalità' di utilizzo digitale della tessera - si legge della relazione illustrativa - e prevedere la possibilità di impiegare la copia analogica della stessa solo nel seggio di appartenenza dell'elettore", così da prevenire il rischio del "doppio voto".dovranno dare agli utentisulle diverseall'indirizzo di utenza del consumatore, specificando le relative prestazioni". Non solo la velocità, ma anche la capacità delle diverse tecnologie abilitate presso l'indirizzo dell'utenza.Fra le misure inserite nel nuovo decreto c'è anche loprodotte dai terminali. "L'obbligo di conservazione per dieci anni delle ricevute cartacee, emesse dai terminali POS, al momento del pagamento con moneta elettronica è unper le imprese e per i cittadini", evidenzia la relazione illustrativa, aggiungendo che le ricevute del POS "rappresentano una mera prova di avvenuto pagamento e non costituiscono un documento contabile".Per contratti di servizio affidati con procedure competitive: (askanews) - Roma, 15 gen 2026 - Arriva la societa' Asset Ferroviari Italiani S.p.A con il compito di "garantire la disponibilita', l'efficienza e l'accesso non discriminatorio al materiale rotabile, supportando la concorrenza nel mercato del trasporto ferroviario intercity e regionale". E' quanto prevede una norma contenuta in una bozza del nuovo decreto Pnrr. L'oggetto sociale, precisa la norma "consiste nelle attivita' di acquisto, gestione, manutenzione e locazione del materiale rotabile". AFI SpA "opera esclusivamente per conto dello Stato e delle regioni per i contratti di servizio pubblico nel mercato del trasporto ferroviario intercity e regionale" e "fornisce il materiale rotabile esclusivamente in relazione ai contratti di servizio pubblico affidati tramite procedure competitive aperte al mercato". Fgl