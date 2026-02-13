SILVER del 12/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 febbraio
Ribasso scomposto per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una perdita secca del 10,90% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico dell'argento mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 72,1 con area di resistenza individuata a quota 81,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 69,04.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)