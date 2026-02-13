Milano 9:02
46.097 -0,27%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 9:02
10.428 +0,25%
Francoforte 12-feb
24.853 0,00%

SILVER del 12/02/2026

Finanza
SILVER del 12/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 febbraio

Ribasso scomposto per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una perdita secca del 10,90% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico dell'argento mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 72,1 con area di resistenza individuata a quota 81,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 69,04.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
