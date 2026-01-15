Spagna, inflazione dicembre confermata al +2,9% su anno

(Teleborsa) - Confermata in leggera moderazione l'inflazione in Spagna
nel mese di novembre 2025. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE
, l'indice dei prezzi al consumo
ha segnato un incremento dello 0,3% su base mensile, uguale alla stima preliminare. A novembre i prezzi avevano registrato un +0,2%.
Su base annua
, si rileva una crescita del 2,9%, uguale alla prima lettura e in lieve calo rispetto al 3% di novembre.
L'inflazione armonizzata
registra una variazione positiva del 3% annuale, superiore al 3,2% del mese precedente ma in linea con la stima preliminare. Su base mensile, il dato segna un +0,3% dopo la variazione nulla di novembre.