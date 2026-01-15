Milano 10:08
Spagna, inflazione dicembre confermata al +2,9% su anno
(Teleborsa) - Confermata in leggera moderazione l'inflazione in Spagna nel mese di novembre 2025. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, l'indice dei prezzi al consumo ha segnato un incremento dello 0,3% su base mensile, uguale alla stima preliminare. A novembre i prezzi avevano registrato un +0,2%.

Su base annua, si rileva una crescita del 2,9%, uguale alla prima lettura e in lieve calo rispetto al 3% di novembre.

L'inflazione armonizzata registra una variazione positiva del 3% annuale, superiore al 3,2% del mese precedente ma in linea con la stima preliminare. Su base mensile, il dato segna un +0,3% dopo la variazione nulla di novembre.
