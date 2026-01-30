Germania, a gennaio l'inflazione cresce più delle attese del 2,1%

(Teleborsa) -. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo hanno registrato un aumento dello 0,1% su base mensile, rispetto alla variazione nulla del consensus e del mese precedente.Su, la variazione dei prezzi è indicata al +2,1%, dopo il +1,8% del mese precedente, e risulta superiore al +2% del consensus.L'ha registrato su mese una variazione pari a -0,1%, rispetto al +0,2% precedente e al -0,2% atteso. Su anno si registra un incremento del 2,1%, dopo il +2,0% del mese precedente e del consensus.Il tasso di inflazione al netto di alimentari ed energia, spesso definito "", dovrebbe attestarsi al +2,5%.per gennaio 2026 saranno pubblicati il ??17 febbraio 2026.