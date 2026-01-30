Milano 15:00
Germania, a gennaio l'inflazione cresce più delle attese del 2,1%

Inflazione core al +2,5%

(Teleborsa) - Attesa superiore alle attese l'inflazione tedesca a gennaio 2026. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo hanno registrato un aumento dello 0,1% su base mensile, rispetto alla variazione nulla del consensus e del mese precedente.

Su base annuale, la variazione dei prezzi è indicata al +2,1%, dopo il +1,8% del mese precedente, e risulta superiore al +2% del consensus.

L'inflazione armonizzata ha registrato su mese una variazione pari a -0,1%, rispetto al +0,2% precedente e al -0,2% atteso. Su anno si registra un incremento del 2,1%, dopo il +2,0% del mese precedente e del consensus.

Il tasso di inflazione al netto di alimentari ed energia, spesso definito "inflazione di fondo", dovrebbe attestarsi al +2,5%.

I dati definitivi per gennaio 2026 saranno pubblicati il ??17 febbraio 2026.

