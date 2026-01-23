USA, fiducia consumatori Università del Michigan gennaio rivista a 56,4 punti

(Teleborsa) - Rivisto al rialzo l'indice che misura la, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan, che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di2026, l'indice sul consumer sentiment si è attestato a 56,4 punti dai 54 della lettura preliminare e rispetto ai 52,9 del mese precedente.Rivista al rialzo anche la componente relativa alle, che si posiziona a 57 punti dai 55 della stima prelimnare e rispetto ai 54,6 di dicembre, mentre quella sullaè stata ritoccata al rialzo a 55,4 punti dal preliminare di 52,4 punti e si confronta con i 50,4 del mese precedente.