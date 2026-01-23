Milano 16:49
USA, fiducia consumatori Università del Michigan gennaio rivista a 56,4 punti
(Teleborsa) - Rivisto al rialzo l'indice che misura la fiducia dei consumatori statunitensi, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan, che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di gennaio 2026, l'indice sul consumer sentiment si è attestato a 56,4 punti dai 54 della lettura preliminare e rispetto ai 52,9 del mese precedente.

Rivista al rialzo anche la componente relativa alle aspettative, che si posiziona a 57 punti dai 55 della stima prelimnare e rispetto ai 54,6 di dicembre, mentre quella sulla condizione attuale è stata ritoccata al rialzo a 55,4 punti dal preliminare di 52,4 punti e si confronta con i 50,4 del mese precedente.

