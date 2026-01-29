Milano 15:04
Usa, a novembre deficit commerciale accelera oltre le attese

Si contrae export e aumenta import

(Teleborsa) - In aumento il deficit commerciale americana. Nel mese di novembre, la bilancia commerciale ha mostrato un disavanzo di 56,8 miliardi di dollari, in aumento di 27,6 miliardi di dollari rispetto ai 29,2 miliardi di dollari di ottobre (dato rivisto da -29,4 miliardi).

Il dato, comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio americano, si confronta con i -43,4 miliardi stimati dagli analisti.

Le esportazioni sono state di 292,1 miliardi di dollari, 10,9 miliardi di dollari in meno rispetto al dato di ottobre, mentre le importazioni sono state di 348,9 miliardi, 16,8 miliardi di dollari in più rispetto alla rilevazione precedente.
