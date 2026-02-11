Ford chiude 4° trimestre in rosso su impatto dazi

(Teleborsa) - Ford Motor vede un aumento degli utili nel 2026, dopo aver chiuso lo scorso anno in rosso a seguito di un'aggravio delle imposte tariffarie di 900 milioni di dollari, contabilizzato alla fine dello scorso anno, che ha portato l'impatto complessivo dei dazi a 2 miliardi nel 2025.La casa d'auto americana prevede di chiudere l'anno in corso con un utile adjusted di 8-10 miliardi di dollari e con un free cash flow adjusted di 5-6 miliardi, mentre gli investimenti sono stimati in 9,5-10,5 miliardi di dollari.Il produttore di auto di Detroit ha però chiuso il 2025 con una perdita di 8,2 miliardi di dollari, a causa appunto delle poste straordinarie, su un fatturato che ammonta a 187,3 miliardi di dollari.Il quarto trimestre è risultato sotto le attese. Ford ha archiviato un fatturato DI 45,9 miliardi di dollari, superando le previsioni di consenso di 44,2 miliardi di dollari, ma ha accusato una perdita di 11,1 miliardi di dollari a causa dei dazi. L'EBIT è stato di 1 miliardo di dollari.