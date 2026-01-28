Milano 15:11
Banche USA, Prosperity acquista Stellar per 2 miliardi di dollari e si rafforza in Texas

(Teleborsa) - Prosperity Bancshares e Stellar Bancorp, la holding di Stellar Bank con sede a Houston, hanno firmato un accordo di fusione definitivo in base al quale Prosperity acquisirà Stellar e Stellar Bank.

Stellar Bank gestisce 52 filiali bancarie nell'area metropolitana di Houston, Beaumont e aree limitrofe e a Dallas, Texas. Al 31 dicembre 2025, Stellar, su base consolidata, ha registrato un totale attivo di 10,807 miliardi di dollari, un totale prestiti di 7,301 miliardi di dollari e un totale depositi di 9,021 miliardi di dollari.

Prosperity emetterà 0,3803 azioni ordinarie Prosperity e 11,36 dollari in contanti per ogni azione ordinaria Stellar in circolazione. Sulla base del prezzo di chiusura di Prosperity di 72,90 dollari al 27 gennaio 2026, il corrispettivo totale è stato valutato a circa 2,002 miliardi di dollari.

Robert R. Franklin, Jr., CEO di Stellar e Presidente Esecutivo di Stellar Bank, entrerà a far parte di Prosperity Bank in qualità di Vicepresidente, mentre Ramon Vitulli, Presidente di Stellar e CEO di Stellar Bank, entrerà a far parte di Prosperity Bank in qualità di Presidente dell'Area di Houston.

"Sono molto entusiasta di annunciare la fusione di Stellar con Prosperity e di collaborare con Bob, Ray, il team dirigenziale e altri professionisti di Stellar Bank - ha dichiarato David Zalman, CEO di Prosperity - L'unione delle nostre aziende creerà la seconda banca per depositi con sede in Texas e oltre 330 centri bancari. Insieme, la nostra maggiore dimensione ci consentirà di investire in opportunità future e di servire al meglio i nostri clienti".

