Milano 17:16
45.516 +0,19%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:16
10.473 +0,25%
Francoforte 17:16
24.818 -0,39%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 13/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 13 febbraio

Performance infelice per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude la giornata del 13 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,35% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 8.331. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 8.302,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 8.292,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
