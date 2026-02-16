Milano 17:18
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 13/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 13 febbraio

Giornata fiacca per il maggiore indice americano, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,05%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 6.791. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 6.923,1. Il peggioramento dell'S&P 500 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 6.745,9.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
