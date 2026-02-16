Milano 16-feb
45.419 -0,03%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 16-feb
10.474 +0,26%
Francoforte 16-feb
24.801 -0,46%

Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,46%

Il DAX chiude a 24.800,91 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,46%
Francoforte mostra un frazionale ribasso dello 0,46% e archivia la seduta a 24.800,91 punti.
Condividi
```