Milano
16-feb
45.419
-0,03%
Nasdaq
13-feb
24.733
0,00%
Dow Jones
13-feb
49.501
+0,10%
Londra
16-feb
10.474
+0,26%
Francoforte
16-feb
24.801
-0,46%
Martedì 17 Febbraio 2026, ore 03.11
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,46%
Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,46%
Il DAX chiude a 24.800,91 punti
In breve
,
Finanza
16 febbraio 2026 - 17.43
Francoforte mostra un frazionale ribasso dello 0,46% e archivia la seduta a 24.800,91 punti.
Argomenti trattati
Francoforte
(333)
Titoli e Indici
Germany DAX
-0,46%
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto