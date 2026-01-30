Istat, prezzi alla produzione tornano a salire a dicembre (+0,2%)

(Teleborsa) - I, accentuando la flessione anche su base tendenziale. Lo rileva l'ultimo rapporto dell', secondo cui si è registrata una diminuzione(era -0,2% a novembre).i prezzi diminuisconorispetto a novembre e(da -0,3% del mese precedente). Al netto del comparto energetico, i prezzi sono stabili in termini congiunturali e mostrano una crescita tendenziale in lieve attenuazione (+0,9%, da +1,0% di novembre).i prezzi diminuisconosu base mensile (-0,2% area euro, -0,3% area non euro) mentre(+0,6% area euro, -0,1% area non euro)., i prezzi alla produzionerispetto al trimestre precedente (+0,1% mercato interno, +0,4% mercato estero).Fra le attività manifatturiere, letendenziali più ampie riguardano i settori(-7,9% mercato interno, -13,0% area euro, -13,3% area non euro),(-4,4% area non euro) e(-4,2% area euro). Glitendenziali più elevati, invece, si rilevano perdi base e preparati farmaceutici (+3,4% mercato interno),e fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+2,9% mercato interno), altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di(+2,9% mercato interno, +4,8% area euro, +9,1% area non euro), industrie alimentari, bevande e tabacco e mezzi di trasporto (rispettivamente +4,6% e +3,5% per l’area euro). Sul mercato interno, la flessione tendenziale dei prezzi della fornitura di energia elettrica e gas si amplia ulteriormente (-6,9%, da -3,8% di novembre).i prezzi alla produzione(-4,2% nel 2024); la crescita è più sostenuta sul mercato interno (+2,7%; era -5,7% l’anno precedente) rispetto al mercato estero (+0,6%; -0,6% nel 2024).A dicembre 2025, iper Edifici residenziali e non residenzialisu base mensile e dell’1,5% su base annua (da +1,8% di novembre);in termini congiunturali mentre crescono dello 0,2% in termini tendenziali (era +0,9% a novembre).Nel quarto trimestre 2025, rispetto al precedente, i prezzi sia Edifici residenziali e non residenziali sia di Strade e ferrovie registrano un calo modesto (per entrambi -0,1%). Nella media del 2025, i prezzi alla produzione di Edifici residenziali e non residenziali crescono dell’1,2%, quelli di Strade e Ferrovie dello 0,3% (rispettivamente -1,1% e -1,6% nel 2024).