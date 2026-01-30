Istat, prezzi alla produzione tornano a salire a dicembre (+0,2%)

(Teleborsa) - I prezzi alla produzione tornano a diminuire a dicembre
, accentuando la flessione anche su base tendenziale. Lo rileva l'ultimo rapporto dell'Istat
, secondo cui si è registrata una diminuzione dello 0,7% su base mensile
e dell’1,4% su base annua
(era -0,2% a novembre).Sul mercato interno,
i prezzi diminuiscono dello 0,9%
rispetto a novembre e del 2,0% su base annua
(da -0,3% del mese precedente). Al netto del comparto energetico, i prezzi sono stabili in termini congiunturali e mostrano una crescita tendenziale in lieve attenuazione (+0,9%, da +1,0% di novembre).Sul mercato estero,
i prezzi diminuiscono dello 0,3%
su base mensile (-0,2% area euro, -0,3% area non euro) mentre crescono dello 0,3% su base annua
(+0,6% area euro, -0,1% area non euro).Nel quarto trimestre 2025
, i prezzi alla produzione aumentano dello 0,2%
rispetto al trimestre precedente (+0,1% mercato interno, +0,4% mercato estero).
Fra le attività manifatturiere, le flessioni
tendenziali più ampie riguardano i settori coke e prodotti petroliferi raffinati
(-7,9% mercato interno, -13,0% area euro, -13,3% area non euro), prodotti chimici
(-4,4% area non euro) e l'industria del legno, della carta e stampa
(-4,2% area euro). Gli aumenti
tendenziali più elevati, invece, si rilevano per prodotti farmaceutici
di base e preparati farmaceutici (+3,4% mercato interno), metallurgia
e fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+2,9% mercato interno), altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
(+2,9% mercato interno, +4,8% area euro, +9,1% area non euro), industrie alimentari, bevande e tabacco e mezzi di trasporto (rispettivamente +4,6% e +3,5% per l’area euro). Sul mercato interno, la flessione tendenziale dei prezzi della fornitura di energia elettrica e gas si amplia ulteriormente (-6,9%, da -3,8% di novembre).In media, nel 2025
i prezzi alla produzione crescono dell’1,8%
(-4,2% nel 2024); la crescita è più sostenuta sul mercato interno (+2,7%; era -5,7% l’anno precedente) rispetto al mercato estero (+0,6%; -0,6% nel 2024).
A dicembre 2025, i prezzi alla produzione delle costruzioni
per Edifici residenziali e non residenziali crescono dello 0,2%
su base mensile e dell’1,5% su base annua (da +1,8% di novembre); quelli di Strade e ferrovie flettono dello 0,5%
in termini congiunturali mentre crescono dello 0,2% in termini tendenziali (era +0,9% a novembre).
Nel quarto trimestre 2025, rispetto al precedente, i prezzi sia Edifici residenziali e non residenziali sia di Strade e ferrovie registrano un calo modesto (per entrambi -0,1%). Nella media del 2025, i prezzi alla produzione di Edifici residenziali e non residenziali crescono dell’1,2%, quelli di Strade e Ferrovie dello 0,3% (rispettivamente -1,1% e -1,6% nel 2024).