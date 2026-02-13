ARERA rafforza le regole sul teledistacco

(Teleborsa) -in vista della stagione primaverile, solitamente caratterizzata da elevata produzione rinnovabile e basso fabbisogno di energia.Con la deliberazione 23/2026/E/eel, adottata nelle more della piena attuazione delle recenti riforme della(Riduzione della Generazione Distribuita),degli impianti di generazione distribuita, strumento essenziale per la gestione in sicurezza della rete.Il provvedimento, in particolare, prevede che, nel caso di impianti di produzione eolici e fotovoltaici di potenza uguale o maggiore a 100 kW connessi alle reti di media tensione inadempienti alle prescrizioni vigenti in materia di teledistacco degli impianti di generazione distribuita (come prescritto dalle norme CEI) per motivi non imputabili all’impresa distributrice,fino alla verifica positiva dell’avvenuto adeguamento, ferme restando le misure di enforcement già in corso per effetto della regolazione vigente.Le misure al momento adottatevolto a stimolare i produttori a completare rapidamente gli adeguamenti necessari ai fini dell’esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale. Sono previste, tra l’altro, comunicazioni individuali ai produttori tramite le imprese distributrici, garantendo un contatto diretto e mirato per favorire il rapido adeguamento degli impianti e la sicurezza del sistema elettrico.Le medesime misurevenisse riscontrato dall’impresa distributrice, ad esempio in esito a verifiche e controlli periodici, con effetti a decorrere dal giorno successivo. La delibera è disponibile sul sito.