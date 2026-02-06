Milano 17:35
Finanza
OPA Xenon su ELES, adesioni al 19,3% al termine della quinta settimana
(Teleborsa) - L'offerente Xenon, con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria su Eles Semiconductor Equipment, ha comunicato che nella quinta settimana del periodo di adesione (2-6 febbraio 2026) sono state portate in adesione all'offerta 451.500 azioni ordinarie di Eles.

Salgono quindi a 3.045.887 le azioni portate in adesione dall'inizio dell'OPA (5 gennaio 2026), pari al 20,106% delle azioni oggetto dell'offerta attualmente circolazione (pari a 15.149.397 azioni ordinarie, inclusive delle 852.093 azioni ordinarie rivenienti dai earrant esercitati alla data del 22 gennaio) e al 19,270% delle azioni oggetto dell'offerta su base fully diluted (pari a massime 15.806.497 azioni ordinarie).
