OPA Xenon su ELES, adesioni al 19,3% al termine della quinta settimana

Eles Semiconductor Equipment

(Teleborsa) - L'offerente Xenon, con riferimento all'offerta pubblica di acquistosu, ha comunicato che nelladel periodo di adesione (2-6 febbraio 2026) sono state portate in adesione all'offerta 451.500 azioni ordinarie di Eles.Salgono quindi a 3.045.887 le azioni portate in adesione dall'inizio dell'OPA (5 gennaio 2026), pari al 20,106% delle azioni oggetto dell'offerta attualmente circolazione (pari a 15.149.397 azioni ordinarie, inclusive delle 852.093 azioni ordinarie rivenienti dai earrant esercitati alla data del 22 gennaio) e al(pari a massime 15.806.497 azioni ordinarie).