Finanza, Turismo
Kaleon, azionista di controllo vende 1,1% del capitale a istituzionali italiani nell'ambito del FNSI
(Teleborsa) - Kaleon, società della famiglia Borromeo attiva nella valorizzazione e gestione di patrimonio artistico e culturale, ha allargato la propria base azionaria di investitori istituzionali italiani nell'ambito del lancio del nuovo Fondo Nazionale Strategico Indiretto (FNSI), attraverso un'operazione di compravendita sul mercato eseguita il 12 febbraio 2026 con l'azionista di maggioranza assoluta L6A4.

In particolare, sono state acquistate 150.000 azioni di Kaleon per un esborso complessivo di 600 mila euro, pari ad una partecipazione di circa l'1,1% del capitale sociale.

A seguito dell'operazione, tenendo in considerazione gli acquisti effettuati sul mercato successivamente alla quotazione, L6A4 rimane l'azionista di maggioranza assoluta, detenendo circa 9,7 milioni di azioni Kaleon, equivalente al 68,7% del capitale sociale.
