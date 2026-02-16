Milano 17:24
Francoforte: movimento negativo per Siemens

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia elettronica tedesca, che sta segnando un calo del 3,33%.

Lo scenario su base settimanale di Siemens rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico della società tech mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 238,6 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 249,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 234,5.

