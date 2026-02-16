Francoforte: movimento negativo per Siemens

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia elettronica tedesca
, che sta segnando un calo del 3,33%.
Lo scenario su base settimanale di Siemens
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico della società tech
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 238,6 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 249,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 234,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)