Francoforte: scambi in positivo per Siemens

(Teleborsa) - Bene la compagnia elettronica tedesca
, con un rialzo dell'1,92%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Siemens
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico della società tech
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 245,7 Euro con area di resistenza individuata a quota 251,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 242,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)