Milano 13:43
45.637 -0,40%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 13:43
10.323 +0,13%
Francoforte 13:43
24.625 +0,55%

Francoforte: scambi in positivo per Siemens

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi in positivo per Siemens
(Teleborsa) - Bene la compagnia elettronica tedesca, con un rialzo dell'1,92%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Siemens, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico della società tech mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 245,7 Euro con area di resistenza individuata a quota 251,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 242,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```