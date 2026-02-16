Milano 17:25
Francoforte: performance negativa per Carl Zeiss Meditec

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per Carl Zeiss Meditec, che presenta una flessione del 2,01%.

La tendenza ad una settimana di Carl Zeiss Meditec è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 25,99 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 26,79. Il peggioramento di Carl Zeiss Meditec è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 25,69.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
