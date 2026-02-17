Milano 11:02
45.700 +0,62%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 0:00
49.501 0,00%
Londra 11:02
10.527 +0,51%
Francoforte 11:02
24.876 +0,30%

Francoforte: andamento sostenuto per Carl Zeiss Meditec

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento sostenuto per Carl Zeiss Meditec
(Teleborsa) - Balza in avanti Carl Zeiss Meditec, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,10%.

L'andamento di Carl Zeiss Meditec nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 26,17 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 26,95. Il peggioramento di Carl Zeiss Meditec è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 25,69.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```