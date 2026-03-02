Milano 17:15
Francoforte: in calo Carl Zeiss Meditec

(Teleborsa) - Rosso per Carl Zeiss Meditec, che sta segnando un calo del 2,14%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Carl Zeiss Meditec rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo di Carl Zeiss Meditec ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 26,71 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 27,11, mentre il primo supporto è stimato a 26,31.

