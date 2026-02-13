Milano 10:49
45.865 -0,77%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 10:49
10.423 +0,20%
Francoforte 10:49
24.859 +0,03%

Francoforte: Carl Zeiss Meditec, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori
Francoforte: Carl Zeiss Meditec, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Carl Zeiss Meditec, che tratta in rialzo del 4,78%.

L'andamento di Carl Zeiss Meditec nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 25,93 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 27,13. Il peggioramento di Carl Zeiss Meditec è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 25,13.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```