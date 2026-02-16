Giappone, produzione industriale dicembre frena come da attese

(Teleborsa) - Frena come previsto la produzione delle fabbriche giapponesi
a dicembre. Secondo la stima definitiva del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI)
, l'indice destagionalizzato della produzione industriale è sceso dello 0,1% su mese, come previsto nella stima preliminare e dagli analisti. A novembre si era registrata una discesa del 2,7%. Su base annuale
il dato non destagionalizzato della produzione è in aumento del 2,6%.
Le consegne
registrano una discesa mensile dell'1,6%, mentre le scorte
crescono dello 0,9%.
La ratio scorte/vendite
evidenzia una variazione pari a +1,6%.