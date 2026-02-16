Milano 9:07
45.623 +0,42%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 9:07
10.463 +0,16%
25.010 +0,38%

Giappone, produzione industriale dicembre frena come da attese

Economia, Macroeconomia, Industria
Giappone, produzione industriale dicembre frena come da attese
(Teleborsa) - Frena come previsto la produzione delle fabbriche giapponesi a dicembre. Secondo la stima definitiva del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice destagionalizzato della produzione industriale è sceso dello 0,1% su mese, come previsto nella stima preliminare e dagli analisti. A novembre si era registrata una discesa del 2,7%.

Su base annuale il dato non destagionalizzato della produzione è in aumento del 2,6%.

Le consegne registrano una discesa mensile dell'1,6%, mentre le scorte crescono dello 0,9%.

La ratio scorte/vendite evidenzia una variazione pari a +1,6%.
Condividi
```