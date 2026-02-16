Milano 17:29
45.486 +0,12%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:29
10.473 +0,25%
Francoforte 17:30
24.813 -0,41%

Pesante sul mercato di Francoforte Flatexdegiro

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per Flatexdegiro, che tratta in perdita del 5,68% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Flatexdegiro rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Flatexdegiro, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 32,55 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 34,07 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 31,87.

