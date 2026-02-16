Milano 17:29
45.486 +0,12%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:29
10.473 +0,25%
Francoforte 17:30
24.813 -0,41%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Avio

Migliori e peggiori, Spazio
(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda aerospaziale italiana, che lievita del 3,78%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Avio più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo di Avio ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 36,15 Euro. Supporto a 34,85. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 37,45.

