Piazza Affari: brillante l'andamento di Avio

(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda aerospaziale italiana
, che lievita del 3,78%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Avio
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo di Avio
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 36,15 Euro. Supporto a 34,85. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 37,45.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)