Piazza Affari: calo per A2A

(Teleborsa) - Pressione sull'utility lombarda, che tratta con una perdita del 2,07%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di A2A, che fa peggio del mercato di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo dell'azienda di servizi di pubblica utilità confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 2,452 Euro con primo supporto visto a 2,391. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 2,37.

