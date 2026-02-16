Piazza Affari: calo per A2A

(Teleborsa) - Pressione sull'utility lombarda
, che tratta con una perdita del 2,07%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di A2A
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo dell'azienda di servizi di pubblica utilità
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 2,452 Euro con primo supporto visto a 2,391. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 2,37.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)