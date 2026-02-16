A2A acquista azioni proprie per oltre 2 milioni di euro e conclude il programma

A2A

Utility lombarda

(Teleborsa) -, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 16 gennaio 2026 in merito all'avvio del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea ordinaria dei Soci del 29 aprile 2025, ha reso noto di avertra il 9 e il 13 febbraio 2026, complessivamenteal prezzo medio unitario di 2,5202 euro, per unpari aA seguito delle operazioni descritte, il2026 si èavviato il 16 gennaio scorso, con l'acquisto di 3.971.146 azioni A2A a un prezzo medio di 2,5076 euro e per un controvalore complessivo di 9.957.855,95 euro. A2A detiene ora in portafoglio 8.118.233 azioni proprie, pari allo 0,2591% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, seduta negativa per l', che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,62%.