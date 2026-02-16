A2A acquista azioni proprie per oltre 2 milioni di euro e conclude il programma

(Teleborsa) - A2A
, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 16 gennaio 2026 in merito all'avvio del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea ordinaria dei Soci del 29 aprile 2025, ha reso noto di aver acquistato
tra il 9 e il 13 febbraio 2026, complessivamente 821.146 azioni proprie
al prezzo medio unitario di 2,5202 euro, per un controvalore
pari a 2.069.469,35 euro
.
A seguito delle operazioni descritte, il 13 febbraio
2026 si è concluso il programma di acquisto azioni proprie
avviato il 16 gennaio scorso, con l'acquisto di 3.971.146 azioni A2A a un prezzo medio di 2,5076 euro e per un controvalore complessivo di 9.957.855,95 euro. A2A detiene ora in portafoglio 8.118.233 azioni proprie, pari allo 0,2591% del capitale sociale.
A Piazza Affari, oggi, seduta negativa per l'Utility lombarda
, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,62%.