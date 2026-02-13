Milano 12:36
45.476 -1,62%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 12:36
10.400 -0,02%
Francoforte 12:35
24.806 -0,19%

Piazza Affari: scambi negativi per A2A

Migliori e peggiori, Energia
Piazza Affari: scambi negativi per A2A
(Teleborsa) - Rosso per l'utility lombarda, che sta segnando un calo del 2,53%.

Lo scenario su base settimanale di A2A rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'azienda di servizi di pubblica utilità. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, A2A evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 2,471 Euro. Primo supporto a 2,405. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 2,379.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
