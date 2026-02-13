Piazza Affari: scambi negativi per A2A

(Teleborsa) - Rosso per l'utility lombarda
, che sta segnando un calo del 2,53%.
Lo scenario su base settimanale di A2A
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'azienda di servizi di pubblica utilità
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, A2A
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 2,471 Euro. Primo supporto a 2,405. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 2,379.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)