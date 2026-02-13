Mondadori, Equita abbassa target price con guidance 2026 inferiore alle attese

Equita

Mondadori

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (-3%) ilsu, gruppo editoriale quotato su Euronext STAR Milan, confermando la".Gli analisti scrivono che l'EBITDA del quarto trimestre 2025 è stato in linea con le attese grazie ad un mix più favorevole nel Trade (legato ai titoli di autori internazionali) ed a efficienze nel segmento Retail. Laa causa di una minor crescita del Trade e dell'Education (effetto volumi negativo parzialmente compensato da effetto prezzi positivo).Per quanto riguarda il dividendo, la società hache prevede la distribuzione del maggiore tra il 50% del Cash-flow ordinario per azione e il DPS dell'anno precedente incrementato del 10%. Alla luce dei risultati preliminari, Equita ritiene visibile il pagamento di un DPS di 15,4€c (yield del 7,4%).Confermata la raccomandazione a Buy, poiché: viene ritenuto attraente e visibile il dividend yield (del 7,4% nel 2025 in crescita al 9% nel2027); il, ovvero 5x EV/EBITDA 2026x e 11% di FCF; la solida struttura finanziaria (0,9x NFP/EBITDA 2025) lascia spazio per M&A (principalmente nel verticale media).