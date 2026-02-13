Mondadori, Equita abbassa target price con guidance 2026 inferiore alle attese

(Teleborsa) - Equita
ha abbassato a 2,80 euro
per azione (-3%) il target price
su Mondadori
, gruppo editoriale quotato su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione
"Buy
".
Gli analisti scrivono che l'EBITDA del quarto trimestre 2025 è stato in linea con le attese grazie ad un mix più favorevole nel Trade (legato ai titoli di autori internazionali) ed a efficienze nel segmento Retail. La guidance 2026 è leggermente inferiore alle attese
a causa di una minor crescita del Trade e dell'Education (effetto volumi negativo parzialmente compensato da effetto prezzi positivo).
Per quanto riguarda il dividendo, la società ha confermato la dividend policy
che prevede la distribuzione del maggiore tra il 50% del Cash-flow ordinario per azione e il DPS dell'anno precedente incrementato del 10%. Alla luce dei risultati preliminari, Equita ritiene visibile il pagamento di un DPS di 15,4€c (yield del 7,4%).
Confermata la raccomandazione a Buy, poiché: viene ritenuto attraente e visibile il dividend yield (del 7,4% nel 2025 in crescita al 9% nel
2027); il titolo tratta su valutazioni compresse
, ovvero 5x EV/EBITDA 2026x e 11% di FCF; la solida struttura finanziaria (0,9x NFP/EBITDA 2025) lascia spazio per M&A (principalmente nel verticale media).