Piazza Affari: luce verde per Comer Industries

(Teleborsa) - Brilla il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza
, che passa di mano con un aumento del 4,28%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Comer Industries
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di breve periodo di Comer Industries
evidenzia un declino dei corsi verso area 47,57 Euro con prima area di resistenza vista a 49,27. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 46,43.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)