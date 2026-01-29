Milano 12:40
45.359 +0,49%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 12:40
10.215 +0,59%
Francoforte 12:40
24.600 -0,90%

Piazza Affari: luce verde per Brembo

Prepotente rialzo per l'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli, che mostra una salita bruciante del 4,09% sui valori precedenti.
