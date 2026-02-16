Milano 17:35
45.419 -0,03%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:35
10.474 +0,26%
Francoforte 17:35
24.801 -0,46%

Piazza Affari: movimento negativo per STMicroelectronics

Migliori e peggiori
Piazza Affari: movimento negativo per STMicroelectronics
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda italo-francese di semiconduttori, che mostra un decremento del 2,20%.

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di STMicroelectronics rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico del produttore di chip è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 28,27 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 27,53. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 29,01.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```