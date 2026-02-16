Piazza Affari: movimento negativo per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda italo-francese di semiconduttori
, che mostra un decremento del 2,20%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di STMicroelectronics
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico del produttore di chip
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 28,27 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 27,53. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 29,01.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)