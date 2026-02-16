Piazza Affari: si concentrano le vendite su ERG

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società attiva nel settore delle energie rinnovabili
, con una flessione del 2,02%.
Lo scenario su base settimanale di ERG
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico del primo produttore di energia eolica in Italia
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 21,22 Euro con tetto rappresentato dall'area 21,58. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 21,08.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)