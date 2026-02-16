Piazza Affari: si concentrano le vendite su ERG

società attiva nel settore delle energie rinnovabili

ERG

FTSE Italia Mid Cap

primo produttore di energia eolica in Italia

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione del 2,02%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il quadro tecnico delsuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 21,22 Euro con tetto rappresentato dall'area 21,58. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 21,08.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)