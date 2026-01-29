Piazza Affari: in calo ERG

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società attiva nel settore delle energie rinnovabili
, che presenta una flessione del 2,03% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di ERG
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il primo produttore di energia eolica in Italia
rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 22,51 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 21,99. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 21,81.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)