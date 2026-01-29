Milano 11:05
Piazza Affari: in calo ERG

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società attiva nel settore delle energie rinnovabili, che presenta una flessione del 2,03% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di ERG evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il primo produttore di energia eolica in Italia rispetto all'indice.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 22,51 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 21,99. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 21,81.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
