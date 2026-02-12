Piazza Affari: ERG scende verso 21,65 Euro

società attiva nel settore delle energie rinnovabili

ERG

FTSE Italia Mid Cap

primo produttore di energia eolica in Italia

(Teleborsa) - A picco la, che presenta un pessimo -3,84%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo status tecnico di breve periodo delmette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 22,77 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 21,65. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 23,89.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)