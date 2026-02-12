Piazza Affari: ERG scende verso 21,65 Euro

(Teleborsa) - A picco la società attiva nel settore delle energie rinnovabili
, che presenta un pessimo -3,84%.
La tendenza ad una settimana di ERG
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di breve periodo del primo produttore di energia eolica in Italia
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 22,77 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 21,65. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 23,89.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)