Prevenzione del Rischio Clinico: primo Convegno internazionale a Roma il 27 febbraio

(Teleborsa) - Un evento che rappresenta un momento di svolta per il panorama sanitario
, riunendo esperti provenienti da quattro continenti per confrontarsi su tematiche cruciali quali l'etica professionale, la qualità della prestazione sanitaria, i modelli assicurativi innovativi e gli approcci globali alla sicurezza del paziente:il 27 febbraio,
presso il Museo Ninfeo – presso la Fondazione ENPAM di Roma,
si terrà il primo Convegno Internazionale dedicato alla Prevenzione del Rischio Clinico. In questa occasione sarà
inaugurato ufficialmente l'Associazione ETS Medici al Sicuro 'Danilo Cerri',
che promuove, sostiene e valorizza il ruolo dei medici e dei professionisti sanitari, favorendone l'autonomia e la dignità professionale con particolare attenzione alla prevenzione del rischio clinico attraverso una rinnovata consapevolezza etica.L'iniziativa
gode del prestigioso patrocinio della FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri), con i saluti istituzionali del Segretario Generale, Roberto Monaco. La giornata
vedrà, tra gli altri, l'intervento di Fulvio Maria Longavita,
Presidente onorario di Sezione della Corte dei Conti, la cui esperienza in materia di responsabilità erariale sanitaria è garanzia di rigore, consapevolezza e indipendenza.