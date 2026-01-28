Commercialisti, Consiglio Nazionale approva documento sul contrasto al finanziamento del terrorismo

(Teleborsa) - Ilha pubblicato il documento, elaborato nell'ambito dell'Area "Antiriciclaggio – Anticorruzione" a cui è delegata la Consigliera Nazionalecon l'obiettivo di offrire alla Categoria un aggiornamento organico e operativo su un tema di crescente rilevanza nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.Il documento analizza l'evoluzione del fenomeno alla luce dei più recenti sviluppi normativi e dei nuovi scenari di rischio, caratterizzati da un crescente utilizzo di strumenti digitali, flussi finanziari frammentati e canali non tradizionali. Particolare attenzione è dedicata al, in un'ottica di approccio basato sul rischio e di rafforzamento della collaborazione attiva."Il documento si colloca nell'ambito delle iniziative che il Consiglio Nazionale promuove a supporto della categoria in qualità di Organismo di autoregolamentazione – dichiara– e fornisce un inquadramento aggiornato e sistematico della normativa e delle prassi in materia di prevenzione del finanziamento del terrorismo, alla luce dell'evoluzione del contesto normativo nazionale ed europeo e dei più recenti scenari di rischio per offrire alla Categoria un aggiornamento organico e operativo su un tema di rilevanza sempre più crescente"."Il finanziamento del terrorismo è un fenomeno in continua evoluzione, che richiede presidi di controllo sempre più consapevoli e aggiornati – afferma–. Con questo documento, il Consiglio Nazionale intende supportare concretamente gli iscritti, fornendo strumenti interpretativi e operativi utili ad affrontare correttamente gli adempimenti antiriciclaggio e a rafforzare la cultura della prevenzione, nel rispetto del ruolo sociale ed etico che i Commercialisti sono chiamati a svolgere".L'elaborato si propone, infatti, non solo come guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, ma anche come strumento di sensibilizzazione rispetto ai rischi emergenti e alle responsabilità connesse all'esercizio della professione.