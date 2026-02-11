SIM, Paparella (RemTech): "Svolta strutturale per prevenzione rischi ambientali"

(Teleborsa) - "Ilrappresenta una svolta strutturale per la governance ambientale del Paese e un passo concreto verso una gestione sempre più preventiva e integrata dei rischi climatici e ambientali". Lo affermacommentando la presentazione della nuova piattaforma del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, illustrata a Roma presso la sede di Confindustria nell'ambito dell'evento "Beyond Climate".Finanziato dalcon un investimento complessivo diil SIM integra tecnologie di intelligenza artificiale e supercalcolo per analizzare dati provenienti da oltre 40 amministrazioni e più di 3mila fonti informative. L'infrastruttura sarà utilizzata per la prevenzione dell'instabilità idrogeologica, la gestione delle emergenze a supporto della Protezione Civile, il monitoraggio dell'inquinamento marino e degli incendi, oltre che per il contrasto agli illeciti ambientali."Da anni il settore delle bonifiche e della rigenerazione territoriale sostiene la necessità di una piena interoperabilità dei dati e di una cooperazione istituzionale stabile –sottolinea–. Il SIM va esattamente in questa direzione, trasformando l'approccio emergenziale in una strategia strutturata di prevenzione. La sfida ora sarà garantire continuità operativa, formazione e pieno coinvolgimento delle competenze tecnico-scientifiche, affinché questo investimento produca benefici concreti per la sicurezza dei territori e delle comunità".