SIM, Paparella (RemTech): "Svolta strutturale per prevenzione rischi ambientali"

(Teleborsa) - "Il Sistema Integrato di Monitoraggio e Previsione (SIM)
rappresenta una svolta strutturale per la governance ambientale del Paese e un passo concreto verso una gestione sempre più preventiva e integrata dei rischi climatici e ambientali". Lo afferma Silvia Paparella, General Manager di Remtech, Hub Tecnologico Ambientale,
commentando la presentazione della nuova piattaforma del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, illustrata a Roma presso la sede di Confindustria nell'ambito dell'evento "Beyond Climate".
Finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
con un investimento complessivo di 500 milioni di euro,
il SIM integra tecnologie di intelligenza artificiale e supercalcolo per analizzare dati provenienti da oltre 40 amministrazioni e più di 3mila fonti informative. L'infrastruttura sarà utilizzata per la prevenzione dell'instabilità idrogeologica, la gestione delle emergenze a supporto della Protezione Civile, il monitoraggio dell'inquinamento marino e degli incendi, oltre che per il contrasto agli illeciti ambientali.
"Da anni il settore delle bonifiche e della rigenerazione territoriale sostiene la necessità di una piena interoperabilità dei dati e di una cooperazione istituzionale stabile –sottolinea Paparella
–. Il SIM va esattamente in questa direzione, trasformando l'approccio emergenziale in una strategia strutturata di prevenzione. La sfida ora sarà garantire continuità operativa, formazione e pieno coinvolgimento delle competenze tecnico-scientifiche, affinché questo investimento produca benefici concreti per la sicurezza dei territori e delle comunità".