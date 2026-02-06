"Anna, racconto di una Storia vera": al Teatro IF omaggio alla Magnani

(Teleborsa) - Due serate tributo ad Anna Magnani
, icona del cinema italiano, amata e riconosciuta anche a livello internazionale: sabato 14 febbraio alle ore 21.00 e domenica 15 febbraio alle ore 17.30
nella prestigiosa cornice del Teatro IF di Roma
torna in scena lo spettacolo Anna: Racconto di una Storia Vera,
scritto e diretto da Alessandro Gravano
, un racconto emozionante ed intenso degli ultimi giorni della celebre attrice.
Sul palco Patrizia Tamagnin
i che di recente per la sua toccante interpretazione si è aggiudicata il Premio Leuca come Migliore attrice protagonista.
In particolare, la pièce si concentra sul periodo in cui l'indimenticata interprete di "Roma città aperta"
è già malata ma affronta con coraggio e dignità la fase ormai finale della malattia, ripercorrendo i momenti salienti della sua carriera.
Apprezzata per la sua capacità di trasmettere emozioni intense, Anna Magnani è stata una delle maggiori interpreti femminili della storia del cinema. La sua carriera, costellata di successi,
l'ha resa un'interprete indimenticabile ma la sua personalità carismatica e ribelle fa sì che ancora oggi sia, universalmente, riconosciuta come un vero e proprio simbolo di ribellione e affermazione femminile.