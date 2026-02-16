Sanlorenzo corre in Borsa con raccolta ordini migliore delle attese

(Teleborsa) - Seduta in netto rialzo
a Piazza Affari per Sanlorenzo
, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, dopo che venerdì (a mercato chiuso) ha comunicato
di aver chiuso il 2025 con ricavi in crescita del 3,2% e un utile netto di 107,4 milioni (+4,2%). Sanlorenzo ha mostrato un portafoglio ordini migliore del previsto
(raccolta ordini salita del 16% a 943,1 milioni). Il portafoglio a fine dicembre dell'esercizio 2025 è pari a 1 miliardo di euro (-1,7% su base annua), con gli ordini in consegna nel 2026 che ammontano a 618,1 milioni di euro.
Durante la conference call, il management ha dichiarato che il portafoglio ordini nel periodo gennaio-metà febbraio 2026 è aumentato rispetto all'anno precedente, a conferma di un solido contesto aziendale. La pipeline di nuovi modelli rimarrà solida nell'esercizio 2026
: tre nuovi lanci per la divisione yacht (due nel secondo trimestre del 2026, uno sopra i 40 metri e uno sotto i 30 metri, e uno nel quarto trimestre del 2026 di circa 30 metri) e uno per la divisione superyacht nel quarto trimestre del 2026. Swan presenterà il primo modello della nuova linea bluewater nel quarto trimestre del 2026 e un nuovo modello della linea classica nel primo trimestre del 2026.
"L'azienda ha registrato una solida ripresa degli ordini (6 trimestri consecutivi di crescita
) e il sentiment del management per l'anno fiscale 2026 è positivo, supportando le nostre aspettative - commentano gli analisti di Intesa Sanpaolo
- Il titolo è scambiato a un P/E 2026 non impegnativo di 11,7x e un EV/EBITDA di 6,6x, rispetto rispettivamente a 15,5x e 8,4x della media degli scambi nel periodo 2019-2024".Sanlorenzo raggiunge 35,4 euro, con un aumento del 5,99%
. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 35,93 e successiva a quota 37,53. Supporto a 34,33.