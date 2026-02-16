Milano 9:47
45.578 +0,33%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 9:47
10.470 +0,23%
24.960 +0,18%

Sanlorenzo corre in Borsa con raccolta ordini migliore delle attese

Finanza
Sanlorenzo corre in Borsa con raccolta ordini migliore delle attese
(Teleborsa) - Seduta in netto rialzo a Piazza Affari per Sanlorenzo, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, dopo che venerdì (a mercato chiuso) ha comunicato di aver chiuso il 2025 con ricavi in crescita del 3,2% e un utile netto di 107,4 milioni (+4,2%). Sanlorenzo ha mostrato un portafoglio ordini migliore del previsto (raccolta ordini salita del 16% a 943,1 milioni). Il portafoglio a fine dicembre dell'esercizio 2025 è pari a 1 miliardo di euro (-1,7% su base annua), con gli ordini in consegna nel 2026 che ammontano a 618,1 milioni di euro.

Durante la conference call, il management ha dichiarato che il portafoglio ordini nel periodo gennaio-metà febbraio 2026 è aumentato rispetto all'anno precedente, a conferma di un solido contesto aziendale. La pipeline di nuovi modelli rimarrà solida nell'esercizio 2026: tre nuovi lanci per la divisione yacht (due nel secondo trimestre del 2026, uno sopra i 40 metri e uno sotto i 30 metri, e uno nel quarto trimestre del 2026 di circa 30 metri) e uno per la divisione superyacht nel quarto trimestre del 2026. Swan presenterà il primo modello della nuova linea bluewater nel quarto trimestre del 2026 e un nuovo modello della linea classica nel primo trimestre del 2026.

"L'azienda ha registrato una solida ripresa degli ordini (6 trimestri consecutivi di crescita) e il sentiment del management per l'anno fiscale 2026 è positivo, supportando le nostre aspettative - commentano gli analisti di Intesa Sanpaolo - Il titolo è scambiato a un P/E 2026 non impegnativo di 11,7x e un EV/EBITDA di 6,6x, rispetto rispettivamente a 15,5x e 8,4x della media degli scambi nel periodo 2019-2024".

Sanlorenzo raggiunge 35,4 euro, con un aumento del 5,99%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 35,93 e successiva a quota 37,53. Supporto a 34,33.
Condividi
```