Adani investirà 100 miliardi di dollari in data center "AI-ready"

Microsoft

(Teleborsa) -, colosso indiano del miliardario Gautam Adani, ha annunciato une alimentati da energie rinnovabili,, entro il 2035. L'iniziativa creerà "una piattaforma energetica e informatica sovrana a lungo termine, progettata per posizionare l'India come leader globale nell'emergente Intelligence Revolution", si legge in una nota.Si prevede che l'investimentoavanzate, piattaforme cloud sovrane e settori di supporto. Insieme, si prevede che questo creerà un ecosistema di infrastrutture di intelligenza artificiale da 250 miliardi di dollari in India nel corso del decennio."Il mondo sta entrando in una Intelligence Revolution più profonda di qualsiasi precedente rivoluzione industriale - ha affermatodi Adani Group - Le nazioni che padroneggeranno la simmetria tra energia e informatica plasmeranno il prossimo decennio. L'. In Adani, stiamo costruendo sulle nostre fondamenta nei data center e nell'energia verde per espanderci in uno stack di intelligenza artificiale completo a cinque livelli, incentrato sulla sovranità tecnologica dell'India. L'India non sarà un semplice consumatore nell'era dell'intelligenza artificiale. Saremo i creatori, i costruttori e gli esportatori di intelligenza e siamo orgogliosi di poter partecipare a questo futuro".Questache posiziona l'India all'epicentro dell'economia globale dell'intelligenza artificiale. Questa visione è radicata in partnership storiche con Google per la creazione del più grande campus di data center di intelligenza artificiale su scala gigawatt del paese a Visakhapatnam, insieme ad altri campus a Noida, e conche si estendono a Hyderabad e Pune. Adani Group è inoltreche mirano a creare campus su larga scala in tutta l'India, consolidando ulteriormente la propria posizione di principale partner indiano per le infrastrutture di intelligenza artificiale.