Meta, al via i lavori per nuovo data center da 10 miliardi di euro in Indiana

(Teleborsa) - Meta
ha annunciato oggi l'avvio dei lavori per la costruzione di un nuovo data center
all'avanguardia a Lebanon
, in Indiana
. Il progetto rappresenta uno dei più grandi investimenti infrastrutturali nella storia dell'azienda, con un impegno finanziario complessivo superiore ai 10 miliardi di dollari
destinato sia all'infrastruttura tecnologica che alla comunità circostante.
Il nuovo campus, il secondo sito di Meta nello stato, è stato progettato per erogare una capacità di 1 Gigawatt
una volta operativo. Questa scala monumentale è considerata critica per sostenere le crescenti richieste di calcolo
legate all'avanzamento dell'intelligenza artificiale
e ai prodotti core dell'azienda. L'infrastruttura offrirà la flessibilità necessaria per gestire carichi di lavoro complessi, garantendo maggiore larghezza di banda, minore latenza e una superiore affidabilità del sistema.
L'impatto economico sulla contea di Boone
sarà rilevante, con la previsione di oltre 4.000 posti di lavoro
nel settore edile durante il picco della costruzione e circa 300 posizioni operative a regime. Parallelamente, Meta investirà oltre 120 milioni di dollari
in infrastrutture pubbliche locali
, inclusi miglioramenti alle reti idriche, stradali e di trasmissione elettrica. L'azienda ha inoltre previsto un programma di sviluppo della forza lavoro in collaborazione con i distretti scolastici locali per formare gli studenti sulle competenze richieste dalle nuove tecnologie.
Sul fronte della sostenibilità
, il data center punterà alla certificazione LEED Gold
e utilizzerà un sistema di raffreddamento a liquido a circuito chiuso che riduce drasticamente il consumo di risorse idriche. Meta si è impegnata a compensare il 100% dell'energia utilizzata con fonti rinnovabili e a restituire ai bacini idrografici locali l'intero volume di acqua consumato. Per supportare i residenti, l'azienda donerà inoltre 1 milione di dollari all'anno per 20 anni per assistere le famiglie in difficoltà nel pagamento delle bollette energetiche
.(Foto: Mariia Shalabaieva on Unsplash)