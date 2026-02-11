Meta, al via i lavori per nuovo data center da 10 miliardi di euro in Indiana

Meta

(Teleborsa) -ha annunciato oggi l'avvio dei lavori per la costruzione di un nuovoall'avanguardia a, in. Il progetto rappresenta uno dei più grandi investimenti infrastrutturali nella storia dell'azienda, con un impegno finanziario complessivo superiore aidestinato sia all'infrastruttura tecnologica che alla comunità circostante.Il nuovo campus, il secondo sito di Meta nello stato, è stato progettato per erogare una capacità diuna volta operativo. Questa scala monumentale è considerata critica per sostenere le crescentilegate all'avanzamento dell'e ai prodotti core dell'azienda. L'infrastruttura offrirà la flessibilità necessaria per gestire carichi di lavoro complessi, garantendo maggiore larghezza di banda, minore latenza e una superiore affidabilità del sistema.L'impatto economico sullasarà rilevante, con la previsione di oltrenel settore edile durante il picco della costruzione e circa 300 posizioni operative a regime. Parallelamente, Meta investirà oltrein, inclusi miglioramenti alle reti idriche, stradali e di trasmissione elettrica. L'azienda ha inoltre previsto un programma di sviluppo della forza lavoro in collaborazione con i distretti scolastici locali per formare gli studenti sulle competenze richieste dalle nuove tecnologie.Sul fronte della, il data center punterà allae utilizzerà un sistema di raffreddamento a liquido a circuito chiuso che riduce drasticamente il consumo di risorse idriche. Meta si è impegnata a compensare il 100% dell'energia utilizzata con fonti rinnovabili e a restituire ai bacini idrografici locali l'intero volume di acqua consumato. Per supportare i residenti, l'azienda donerà inoltre 1 milione di dollari all'anno per 20 anni per assistere le famiglie in difficoltà nel pagamento delle