Amplifon rinnova la collaborazione con il Teatro alla Scala

Amplifon

(Teleborsa) -di Milano per per il terzo anno consecutivo. L’azienda leder nei mondiale nelle soluzioni per l'udito, rinnova il suo sostegno al progetto, che prevedeLa rassegnaanche in questa edizionetra scolaresche, adulti e anziani; dal 2024 la collaborazione ha già permesso di raggiungere circa 50.000 mila partecipanti."La nostra rinnovata partnership con il Teatro alla Scala mette insieme due eccellenze italiane in ambito imprenditoriale e culturale ed è parte dell’impegno di Amplifon per favorire l’ascolto responsabile e la prevenzione uditiva a ogni età. Siamo felici che il nostro supporto al progetto Invito alla Scala possa rendere gli spettacoli del teatro sempre più accessibili a tanti giovani e senior”, commenta, presidente di Amplifon.Il rinnovo della partnership si inserisce nel più ampio. L’iniziativa rientra infatti nel progetto di comunicazione, previsto dal Piano di sostenibilità di Amplifon, volto a sensibilizzare i giovani sull’importanza dell’ascolto responsabile e della prevenzione uditiva a ogni età. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, circanel mondo sonoa causa dell’inquinamento acustico e di pratiche di ascolto non corrette.