Amplifon, Standard Ethics incrementa il rating ESG a "EE-"

Amplifon

(Teleborsa) - Standard Ethics ha(SER) di, società leader nelle soluzioni uditive che fa parte del FTSE MIB, a "" dal precedente "E+" con Outlook "Positivo". Si tratta del quinto notch su nove (nella fascia "Adequate") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Il Gruppo italiano avanza verso la compliance alle indicazioni internazionali in materia di Sostenibilità promosse da Onu, Ocse e Ue. In un quadro complessivo che mostra un, gli analisti rilevano la presenza di policy e di target ESG. La rendicontazione extra finanziaria segue le buone pratiche di settore.Amplifon, inoltre,e la nomina di un Lead Independent Director all’interno del Consiglio di Amministrazione, una ulteriore protezione verso gli interessi degli azionisti di minoranza. L’organo apicale raggiunge la parità di genere. Nel complesso, vengono correttamente adottati I Principi di Corporate Governance dell’Ocse.come da dichiarazione della stessa società.