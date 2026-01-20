Ryanair incrementa i voli in Lombardia e chiede abolizione addizionale municipale

Ryanair

(Teleborsa) - Forte impulso dinella prossima stagione estiva alle, con un incremento notevole nella sua principale in Italia e nel sud Europa all’aeroporto di, dove sono statedi stanza in permanenza per un totale di 24.L’attività prevista, dove gli aerei basati sono 9, comprende, che porta il totale dell’offerta Ryanair dalla Lombardia a 156.Un programma che, secondo le proiezioni illustrate da– ceo di Ryanair - nel corso di una conferenza stampa a Milano, porterà aall’anno, con un incremento del 9%.Wilson è tornato a chiedere la, com’è avvenuto nelle regioni di Abruzzo, Calabria, Friuli, Sicilia ed Emilia-Romagna. “Se il governo italiano abolisse la tassa – ha detto Wilson – Ryanair sarebbe pronta adnelle basi italiane per trasportare 20 milioni di passeggeri in più all’anno”.