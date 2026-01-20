Ryanair incrementa i voli in Lombardia e chiede abolizione addizionale municipale

(Teleborsa) - Forte impulso di Ryanair
nella prossima stagione estiva alle basi operative della Lombardia
, con un incremento notevole nella sua principale in Italia e nel sud Europa all’aeroporto di Milano Bergamo
, dove sono state programmate 107 rotte con aggiunta di due aeromobili
di stanza in permanenza per un totale di 24.
L’attività prevista a Malpensa
, dove gli aerei basati sono 9, comprende 49 rotte
, che porta il totale dell’offerta Ryanair dalla Lombardia a 156.
Un programma che, secondo le proiezioni illustrate da Eddie Wilson
– ceo di Ryanair - nel corso di una conferenza stampa a Milano, porterà a superare la quota di 20 milioni di passeggeri
all’anno da e per la Lombardia
, con un incremento del 9%.
Wilson è tornato a chiedere la cancellazione dell’addizionale municipale
, com’è avvenuto nelle regioni di Abruzzo, Calabria, Friuli, Sicilia ed Emilia-Romagna. “Se il governo italiano abolisse la tassa – ha detto Wilson – Ryanair sarebbe pronta ad operare 250 rotte aggiuntive con 40 aerei in più
nelle basi italiane per trasportare 20 milioni di passeggeri in più all’anno”.