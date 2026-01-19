Everli–Esselunga: accordo per la spesa online in 65 negozi

(Teleborsa) -principale operatore italiano per la spesa a casa, avvia una. I clienti Everli che vorrannopotranno infatti contare suI punti vendita interessati dalla collaborazione sono in Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Lazio, Trentino-Alto Adige, Toscana, Veneto. Le province coinvolte sono: Alessandria, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Bolzano, Como, Cremona, Firenze, Forlì-Cesena, Genova, Lecco, Livorno, Lucca, Mantova, Massa-Carrara, Modena, Monza e della Brianza, Novara, Parma, Pavia Pisa, Ravenna, Roma, Torino, Varese, Verona, Vicenza. L’avvio della collaborazione è una testimonianza degli importanti risultati raggiunti in seguito al processo diattuato da Palella Holdings dopo l’acquisizione del febbraio 2024.Questa partnership conferma lae la volontà di disegnare nuove esperienze di spesa. Everli dispone di un’e permette così ai propri clienti un’ampia possibilità di scelta del proprio supermercato preferito."La nuova collaborazione con, dimostra cheè ormai fortemente posizionata come partner consolidato del settore distributivo grazie alla combinazione di– ha commentato- I 65 punti vendita della rete Esselunga costituiscono un importante potenziamento del nostro network e ci permettono di soddisfare un target sempre più ampio ed esigente di clienti".