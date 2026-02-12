OPAS su Banca Sistema, adesioni salgono al 25,77%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio
(OPAS
) volontaria totalitaria promossa da Banca CF+ sulle azioni ordinarie di Banca Sistema, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, risulta che oggi 12 febbraio 2026 sono state presentate n. 78.613 richieste di adesione.
Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 20.722.571, pari al 25,768% delle azioni oggetto dell'offerta.
L'OPAS è iniziata il 26 gennaio e terminerà il 27 febbraio 2026. Borsa Italiana
ricorda che le azioni ordinarie Banca Sistema acquistate sul mercato nei giorni 26 e 27 febbraio 2026 non potranno essere apportate in adesione.