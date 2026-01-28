Il calendario societario 2026 di Recordati

(Teleborsa) - Il Gruppo farmaceutico
ha comunicato il calendario degli eventi societari dell'intero anno e delle conference call per la presentazione dei risultati contabili alla comunità finanziaria.
I vertici di Recordati
hanno segnalato che il saldo dividendo
2025 sarà pagato il 20 maggio 2026
(stacco 18 maggio), mentre l'acconto dividendo
2026 sarà pagato il 25 novembre
2026 (stacco 23 novembre), specificando però che la presente comunicazione non ha valenza previsionale sulla distribuzione. Martedì 17/02/2026 CDA
: Approvazione dei risultati consolidati preliminari per il 2025 Mercoledì 18/02/2026 Appuntamento
: Conference call sui risultati consolidati preliminari per l’esercizio 2025 alle h 14.00 Giovedì 19/03/2026 CDA
: Approvazione del bilancio consolidato 2025 e del progetto di bilancio d’esercizio 2025 Mercoledì 29/04/2026 Assemblea
: Approvazione del bilancio d’esercizio 2025 e nomina del Collegio Sindacale Martedì 12/05/2026 CDA
: Approvazione della relazione finanziaria al 31 marzo 2026, quale rendicontazione finanziaria aggiuntiva su base volontaria Mercoledì 13/05/2026 Appuntamento
: Conference call sui risultati per il primo trimestre del 2026 alle h 14.00 Martedì 28/07/2026 CDA
: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 Mercoledì 29/07/2026 Appuntamento
: Conference call sui risultati per il primo semestre del 2026 alle h 14.00 Martedì 10/11/2026 CDA
: Approvazione della relazione finanziaria al 30 settembre 2026, quale rendicontazione finanziaria aggiuntiva su base volontaria Mercoledì 11/11/2026 Appuntamento
: Conference call sui risultati per i primi nove mesi del 2026 alle h 14.00