Il calendario societario 2026 di Recordati

Gruppo farmaceutico

Recordati

(Teleborsa) - Ilha comunicato il calendario degli eventi societari dell'intero anno e delle conference call per la presentazione dei risultati contabili alla comunità finanziaria.I vertici dihanno segnalato che il saldo2025 sarà pagato il(stacco 18 maggio), mentre l'acconto2026 sarà pagato il2026 (stacco 23 novembre), specificando però che la presente comunicazione non ha valenza previsionale sulla distribuzione.: Approvazione dei risultati consolidati preliminari per il 2025: Conference call sui risultati consolidati preliminari per l’esercizio 2025 alle h 14.00: Approvazione del bilancio consolidato 2025 e del progetto di bilancio d’esercizio 2025: Approvazione del bilancio d’esercizio 2025 e nomina del Collegio Sindacale: Approvazione della relazione finanziaria al 31 marzo 2026, quale rendicontazione finanziaria aggiuntiva su base volontaria: Conference call sui risultati per il primo trimestre del 2026 alle h 14.00: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026: Conference call sui risultati per il primo semestre del 2026 alle h 14.00: Approvazione della relazione finanziaria al 30 settembre 2026, quale rendicontazione finanziaria aggiuntiva su base volontaria: Conference call sui risultati per i primi nove mesi del 2026 alle h 14.00