Milano 11:04
45.693 +0,60%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 0:00
49.501 0,00%
Londra 11:04
10.525 +0,49%
Francoforte 11:04
24.866 +0,26%

GOLD del 16/02/2026

Finanza
GOLD del 16/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 febbraio

Giornata negativa per il metallo giallo, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,00%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'oro, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 5.077,4. Primo supporto visto a 4.914,9. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 4.837,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```