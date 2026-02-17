GOLD del 16/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 febbraio
Giornata negativa per il metallo giallo, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,00%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'oro, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 5.077,4. Primo supporto visto a 4.914,9. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 4.837,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)