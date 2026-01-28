Fed verso la conferma dei tassi ma il focus è sull'indipendenza: l'attesa si sposta al secondo semestre

(Teleborsa) - La riunione deldinon dovrebbe riservare sorprese, con una decisione ampiamente attesa di mantenere i. Secondo Kish Pathak ed Erik Weisman di MFS Investment Management, il tasso di interesse si trova ora in un "intervallo" neutro e adeguato ai rischi del "doppio mandato" tra. I banchieri centrali intendono osservare progressi concreti sull’inflazione prima di agire, il che giustifica un rinvio di eventuali tagli. David Pascucci, Market Analyst di XTB, ha sottolineato che l'attenzione è tutta sulle parole di Powell in conferenza stampa, sottolineando che solo un netto peggioramento delo un brusco calo dell'inflazione a lungo termine potrebbero spingere la Fed a tagli aggressivi verso il 2% nel corso dell'anno.Il mercato del lavoro appare debole ma non in fase di crollo. Pathak e Weisman hanno evidenziato come permangano dubbi sull'effetto delle restrizioni all'immigrazione sulla carenza di, con l'inflazione salariale che resta il fattore determinante. Sul fronte dei prezzi, l'inflazione rallenta molto lentamente. Mentre la teoria "" prevede che l'si avvicini all'obiettivo del 2% entro la fine del 2026, i pessimisti avvertono che la recente debolezza dell'inflazione core dei beni potrebbe essere stata solo temporanea, legata a importazioni pre-dazi e vendite di scorte per il "". Pascucci ha aggiunto che dati cruciali come il tasso di disoccupazione e i nonfarm payrolls sono attesi per venerdì 6 febbraio.Un argomento centrale a favore del rinvio dei tagli alla seconda metà dell'anno è la crescita del, che ha sorpreso al rialzo, unita a condizioni finanziarie che rimangono favorevoli. David Pascucci ha osservato inoltre come il contesto di mercato veda l'Euro tornare sopra quota 1,20 nel cambio con il Dollaro, livelli che non si registravano da luglio 2021. Subito dopo la decisione della Fed e la chiusura dei mercati USA, l'attenzione degli investitori si sposterà sulledicome Microsoft, Meta e Tesla.Gordon Shannon di TwentyFour Asset Management ha rilevato un'insolitasulla Fed affinché allenti la, ma prevede un fronte unito del FOMC per dimostrare che le richieste esterne non influenzano la. "Controllare la narrativa sull'dell'istituzione è essenziale per proteggere la credibilità", ha affermato Shannon, prevedendo che il prossimo taglio arriverà solo nel secondo semestre. D'accordo anche Pathak e Weisman che hanno notato come la risposta provocatoria di Powell a citazioni in giudizio e i commenti di Kashkari indichino la volontà di affermare l'della Fed, rendendola forse ancora più cauta rispetto a tagli anticipati.